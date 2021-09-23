Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’dan Vali Fuat Atike’e ziyaret

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Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i makamında ziyaret etti.

Yönetim kurulu adına konuşma yapan Başkan Uz, yönetim kurulunun çalışmaları ve hedefleri hakkında Vali Atik’e bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Atik, Denizlispor’a desteklerinin devam edeceğini belirterek Başkan Mehmet Uz ve ekibine başarılar diledi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrasında Vali Ali Fuat Atik’e üzerinde ismi yazılı 20 numaralı forma hediye edildi.

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