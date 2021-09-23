Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

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Denizlispor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları ve çift kale maç ile devam etti. Sakatlığı bulunan Erdal Akdarı ise idmanda yer almadı.

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