Hafif ticari araç çukura düşüp ters döndü; o anlar kamerada 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç çukura düşüp ters döndü; o anlar kamerada 

DHA

Hafif ticari araç çukura düşüp ters döndü; o anlar kamerada 


Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek ters döndü. 3 kişinin hafif yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında ÇameliFethiye yolu Yumrutaş Mahallesi'nde meydana geldi. Çameli'nden Fethiye yönüne gitmekte olan Ömer A. yönetimindeki 64 ADY 677 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çukura düşüp, ters döndü. Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Hafif yaralanan 3 kişi, Çameli Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürürken, kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde; hafif ticari aracın düz yolda ilerlerken, birden karayolunun dışına çıkması, çukura düşüp ters dönmesi yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2021-09-23 19:29:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serhat Gülpınar: “Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede”
YEREL HABERLER Serhat Gülpınar: “Takımın yüzde 60’ı yarı seviyede”
Denizlispor'da tek hedef 3 puan
YEREL HABERLER Denizlispor'da tek hedef 3 puan
Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hastaneden kaçan genç kız bulundu
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan genç kız bulundu
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’dan Vali Fuat Atike’e ziyaret
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’dan Vali Fuat Atike’e ...
Denizlispor bilet fiyatlarında indirme gitti
YEREL HABERLER Denizlispor bilet fiyatlarında indirme gitti
Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın
Kuruyemiş fabrikasını saran alevler kontrol altına alındı Kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın havadan drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasını saran alevler kontrol altına ...
30 Ağustos Zafer Bayramı ‘Resim ve Şiir Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı ‘Resim ve Şiir Yarışması’nın ...
Denizli 8. sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Denizli 8. sıraya yükseldi
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın
Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kaçar’ın baldırına bıçak saplayıp kaçan şüpheli her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Doktora bıçak saplayıp kaçan şüpheli kamerada Kardiyoloji Uzmanı Dr. ...
Tarihi Kentler Birliği’nden Pamukkale Belediyesi’ne ödül
YEREL HABERLER Tarihi Kentler Birliği’nden Pamukkale Belediyesi’ne ...
Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı saldırı (2)
YEREL HABERLER Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı ...
Babanın en acı anı: İnşaattan düşenin oğlu olduğunu terliğinden anladı Ailesiyle tartıştıktan sonra vakit geçirmek için inşaata çıkan genç, çatıdan düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER Babanın en acı anı: İnşaattan düşenin oğlu olduğunu ...
Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı saldırı
YEREL HABERLER Denizli'de, doktora çalıştığı hastane önünde bıçaklı ...
Başkan Zolan, çiçeği burnunda üniversitelilere bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Zolan, çiçeği burnunda üniversitelilere bir ...
Kontrolden çıkan araç bahçedeki çukuruna düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç bahçedeki çukuruna düştü
Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
YEREL HABERLER Merkezefendi zabıta ekipleri kantin denetimi yaptı
Görme engelli Enes, katıldığı ilk turnuvada Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Görme engelli Enes, katıldığı ilk turnuvada Türkiye ...
Hastaneden kaçan genç kız kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hastaneden kaçan genç kız kayıplara karıştı
Pamukkale'de sonbahar yoğunluğu Turistlerin gözdesi Pamukkale'de yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Pamukkale'de sonbahar yoğunluğu Turistlerin gözdesi ...
Başkan Doğan, Denizli’nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Doğan, Denizli’nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi ...
Hemsball’ın dünyadaki ilk antrenörlük kursu Denizli’de açıldı.
YEREL HABERLER Hemsball’ın dünyadaki ilk antrenörlük kursu Denizli’de açıldı. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.