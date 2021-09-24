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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Örki; "Her şey Pamukkale için"

İHA

Başkan Örki; "Her şey Pamukkale için"

Pamukkale Belediyesinin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri teslim edildi. Pamukkale Belediyesi’nin dereceye girdiği proje yarışmasının ödül töreni, İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.
Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında, uygulama projesi kategorisinde “Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu” ödüle layık görüldü. İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde, Pamukkale Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi aldı. Proje, iki tiyatro arasında konumlanan Anadolu'nun en büyük yapılarından biri ve duvarının resimlerle boyandığı dünyadaki tek örnek olan Laodikeia Batı Portiğinin restorasyonu ile kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına verilen katkı nedeniyle uygulama ödülüne layık görülmüştü.

“Denizli’mizin tarihi açısından çok önemli bir çalışma”
Pamukkale Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin geleneksel olarak düzenlediği “6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması”nda Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde “Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi” ile birincilik elde eden Pamukkale Belediyesi, son olarak da hem Tarihi Kentler Birliği’nden hem de Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül aldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2020 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda alınan ödülün Türkiye genelinde gerçekten önemli olduğuna değinerek, “Pamukkale Belediyesi olarak en iyi belediyeler listesinde olmaya devam edeceğiz. Pamukkale Belediyesi olarak, daha da güzel bir Pamukkale için çalışırken, ilçemizin adını daha da geniş kitlelere başarıyla duyurmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız Pamukkale için. Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu çalışmalarımız sadece ilçemiz değil bölgemizin, Denizli’mizin tarihi açısından çok önemli bir çalışma. Bu önemli projemizi ödüle layık gören Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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