25 yıl sonra görevinden istifa edip memleketinde yatırım yaptı

İstanbul’da 25 yıldır çalıştığı kurumsal firmadaki görevinden istifa eden Oğuz Acar, memleketi Denizli’ye ailesiyle birlikte dönerek yatırım yaptı. Little Caesars Pizza Denizli bayiliğini açılışını yapan Acar’ın tüm misafirlerine pizza ikram etmesi dikkat çekti.



İstanbul’da uzun yıllar kurumsal bir firmada çalışan Oğuz Acar, görevini bırakarak ailesiyle birlikte memleketi Denizli’ye yerleşti. Doğduğu kentte yatırım yapmak isteyen ve Little Caesars Pizza’nın bayiliğini alarak Denizli Şubesini Çamlık Bulvarı üzerinde açtı. Açılış törenine katılan tüm misafirlere Acar’ın farklı bir ikramda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Alışılmışın dışına çıkan Acar, herkesin bu pizzanın tadına bakmasını hedefledikleri bu amaçla her davetliye pizza ikram ettiklerini söyledi.



Pizzalarının tadına güvendiklerini belirten Acar, “Yaklaşık 25 yıl İstanbul’da kurumsal hayatımın farklı pozisyonlarında görev yaptıktan sonra memleketim Denizli’ye bir yatırımla hayatıma devam edeceğim. Hem İstanbullun yoruculuğundan uzaklaşmak istedim. Öz ailemin yaşadığı şehirde kendi ailemle taşınma fikri çok cazip geldi. Bende bu yönde hamle yaparak karar aldım. Little Caesars Pizza olarak taze günlük hamurla çalışıyoruz. Pizzamızın lezzetine çok güveniyoruz. Bu sebeple gelen tüm misafirlerimize pizzamızdan ikram ederek tadına bakmalarını istedik” dedi.

Little Caesars Pizza Operasyon Direktörü İlker Yıldız, “Tüm dünyada 6000'den fazla şube ile hizmet veriyoruz. Türkiye'de 1700 çalışanımız var. Rakiplerimizden bizi ayıran en önemli farkımız pizzamızın hamurunu günlük olarak şubelerde üretmemiz ve pizzalarda kullandığımız domates sosunu sadece Temmuz ve Ağustos aylarında üretilen domateslerden özel olarak yaptırmamızdır” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan katıldıkları törende açılış kurdelesini keserek işletmeye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.