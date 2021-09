Merkezefendi Belediyesi kendi elektriğini üretiyor Kütüphanenin çatısından elektrik üretiyor

Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphane’nin çatısına kurduğu güneş enerji santrali ile elektrik üretiyor.



Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkez Kütüphane’nin çatısına kurulan güneş enerji santrali enerji üretmeye başladı. 900 metrekarelik alana kurulan santralde toplam 224 panel, 3 invertör (güç çevirici) ve 112 adet 950w gücünde optimizer bulunuyor. Yılda yaklaşık 160 bin kWh (kilovat saat) enerji üretecek olan 69 kWe (elektriksel güç) gücündeki santral, 2 Eylül 2021 tarihinden itibaren çevreye dost yenilenebilir enerji üretiyor. Üretilen enerjinin bir kısmı Merkez Kütüphane’de kullanılırken, bir kısmının da satışı gerçekleştiriliyor. Satıştan elde edilen tutar Merkezefendi Belediyesi’nin elektrik faturalarından mahsup edilerek tasarruf sağlanıyor. Böylelikle Merkezefendi Belediyesi hem kendi enerjisini kendi üretiyor, hem belediye bütçesinde tasarruf sağlıyor hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçiyor.



“Güneş enerji santrali ile elektrik üretiyoruz”

Çevre ve enerji yatırımlarının her zaman devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her türlü enerji kaynağının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çevre dostu yenilenebilir enerji üreterek bütçede tasarruf sağladıklarını belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak her zaman üretime ve tasarrufa büyük önem verdik. Bütçemizi, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullandık, kullanmaya da devam ediyoruz. Gün boyu güneş gören Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanemizin çatısına kurduğumuz güneş enerji santrali ile elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz elektriği hem kütüphanemizde kullanıyoruz hem de satışını gerçekleştiriyoruz. Böylece bir yandan bütçeye katkı sağlarken bir yandan da çevreye dost yenilenebilir enerji üretiyoruz. Enerji, geleceğimizin en önemli konularından biridir. Özellikle böyle bir dönemde de her türlü enerji kaynağını mutlaka en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu sağlamalıyız. Geleceğimiz için, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

