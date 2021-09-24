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Denizlispor'un hedefi milli maç arası

DHA

Denizlispor'un hedefi milli maç arası


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'un Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, geçen hafta Altınordu karşısında aldıkları mağlubiyeti Yılport Samsunspor maçında telafi etmek istediklerini belirterek, "İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" dedi. Takımın özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren İrdem, "Samsunspor maçından güzel bir sonuç almak istiyoruz. Hedefimiz 3 puan. Takımımız tam oturmadı. Hala eksiklerimiz var. Belirli bir tempo düzeyini henüz yakalayamadık. Milli maç arasından sonra takım kapasitesi, kondisyon seviyesi yüzde 70 düzeyine gelecek. Geç kurulan bir takım olduğumuz için sezon başı kamp yapamadık. Bir haftada 3 maça çıktık. Altınordu mağlubiyetini Samsunspor'a karşı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu. 
Yönetim olarak ligin başlamasından kısa bir süre önce göreve geldiklerini hatırlatan Necip İrdem, "Ligin ilk maçını oynadıktan sonra transfer yasağını kaldırdık. 10 gün içerisinde 19 transfer yaptık. Kolay bir süreç değildi. Başkanımız Mehmet Uz ve yönetimimizin yaptığı büyük bir fedakarlık var. Transferlerimizin çoğu lig başladıktan sonra takıma katıldı. İlk iki maçta altyapı oyuncularımızla sahaya çıktık. İlk 6 haftada 6 puan topladık. Göreve geldiğimizde ilk 5-6 hafta puan beklentisi içine girmemiştik. Biraz özveri, biraz da şansla 6 puana ulaştık. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra takımımız istediğimiz seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı. 
MUSTAFA ÇEÇENOĞLU: "BU LİGDE YENEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR RAKİP YOK"
Denizlispor'un yeni transferlerinden Mustafa Çeçenoğlu ise geçen hafta Altınordu'ya karşı beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirtti. Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, "Herkes bu maçın bilincinde. Ona göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samsunspor iyi ve güçlü bir takım. Yukarı sıralara oynamak için kurulan bir takım. Bu ligde bence gününde olan takım kazanıyor. Maça iyi başlayıp istediklerimizi yaparsak onlara karşı üstünlük kurabileceğimizi düşüyorum. Bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir rakip yok. İstediklerimizi yapabilirsek maçı kazanabiliriz" şeklinde konuştu. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Necip İrdem'in açıklamaları
Mustafa Çeçenoğlu'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-09-24 11:57:24

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