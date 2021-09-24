Denizli'de anaokulu önünde bıçaklı kavga; tekniker yaralandı



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, anaokulu önünde çıkan kavgada elektrik teknikeri Veli Akın (26), bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1260 Sokak'taki anaokulu önünde meydana geldi. Elektrik teknikeri Veli Akın ile husumetlileri olduğu belirtilen Ömer Ç. ve Erkan R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın, bıçakla bacağından yaralandı. Kavga sırasında tabancayla havaya ateş de açıldığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akın, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Veli Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Ç. ve Erkan R.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalleliden Emin Çoban, "Muhtarlık binasında otururken sesler duydum. Pencereden baktığımda 3 kişinin boğuştuğunu gördüm. Kim olduklarını bilmiyorum. 2 el tabanca sesi geldi. 1 kişinin bıçaklandığını öğrendim. Olay nedeniyle çok korktuk. Silahtan çıkan kurşun çocuğa da isabet edebilirdi" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-24 13:43:55



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