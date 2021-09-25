Emniyet müdür yardımcısının kazada ölen annesi toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Baklan ilçesinde geri manevra yapan yemek dağıtım aracının altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısının annesi toprağa verildi.

Baklan ilçesi Gökpınar Mahallesi’nde meydana gelen kazada; sürücüsü Savaş Y.’nin kullandığı yemek dağıtım aracı aracı, geri manevra yaptığı sırada Fatma Erdem’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadını gören çevredeki vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Yılmaz Yener’in annesi olduğu öğrenilen Fatma Erdem’in cenazesi Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Hilal Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Erdem, Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.