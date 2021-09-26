3 metrekare dükkanda çocuklarını büyüttü Ayakkabı tamircisi, 3 metrekare dükkanda geçimini sağlıyor

Denizli’de çocukluğundan beri severek yaptığı ayakkabı tamirciliğini bırakmayan esnaf, 26 yıldır 3 metrekare dükkanında çalışmaya devam ediyor. Buradan kazandığı parayla çocuklarını büyüten tamirci, eskiyen ayakkabıları ise yenide şekillendiriyor.



Denizli’de yaşayan 55 yaşındaki 2 çocuk babası Şevket Uysal, 13 yaşında ayakkabıcı tamircisinin yanında çırak olarak işe başladı. İlk başta zorluk çekmesine rağmen mesleğini bırakmayan Uysal, işini ustasından iyice öğrenerek kendisini geliştirmeye başladı. İşi öğrendikten sonra ustalığa adım atan ayakkabı tamircisi, 3 metrekare yeri kendisine dükkan yaptı. İçine tamir için kullanılan malzemeleri dizdikten sonra kendisine özel yer açan Uysal, tek başına çalışmaya başladı. Aradan geçen zaman sonrası dünya evine giren esnaf, 2 çocuk babası oldu. Müşteriler tarafından sevilen ve tercih edilen esnaf, 3 metrekare dükkandan elde ettiği gelirle 2 çocuğunu büyütüp birini evlendirdi. 26 yıl boyunca 3 metrekare dükkanda yaptığı ayakkabı tamiri sayesinde geçimini sağlayan usta, bir çok kişiye örnek oldu.



“26 yıldır burada çalışıyorum”

Bu meslek sayesinde çocuklarını yetiştirdiklerini belirten Şevket Uysal, çırak yetişmediğini de ifade ederek, “Bu mesleği 13 yaşından beri yapıyorum, severek oluyor. Bu meslekte ayakkabı tamir ediyorum devamlı. 2 tane çocuğum var, birini okuttum evlendirdim biriside lisede okuyor. İşler eskiye bakınca biraz düşük ama 3 metre karede ekmek parası için çalışmaya devam ediyorum. 26 yıldır burada çalışıyorum. Meslek yetişmiyor, çırağımız yok. 26 yıldır yalnız çalışıyorum. Müşterilerden memnunum çünkü eski Çin mallarını bıraktılar ve yerliye döndüler” dedi.

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