Denizlispor'un konuğu Samsunspor

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de art arda 2 galibiyetin ardından geçen hafta Altınordu deplasmanını 2-1 kaybederek fren yapan Denizlispor, yarın Yılport Samsunspor'u ağırlayacağı maçla tekrar çıkış yakalamaya çalışacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek. Denizlispor'da sakatlığı süren Erdal Akdari bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Bilet fiyatları VIP tribün 50, loca önü 40, B-D üst 40, A-E üst 30, A-E alt 20, maraton 15, kale arkası 10 TL olarak açıklandı. Ligde 6 puanla 16'ncı sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibin bu karşılaşmaya, Stackhowiak Özer, Schwechlen, Oğuz, Gökhan, Muhammed Gönülaçar, Djedje, Aissati, Darri, Mustafa Çeçenoğlu ve Ömer Şişmanoğlu ilk 11'yle çıkması bekleniyor. Denizlispor'dan 1 maçı eksik Samsunspor'un ise 7 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-09-26 12:16:51



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