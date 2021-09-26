Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Denizlispor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalıştı. Antrenman taktik çalışmalar ile sona erdi.



Yeşilsiyahlı ekip, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Özer Özdemir’in sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Özer Özdemir, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.



27 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

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