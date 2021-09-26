CHP'li Honaz Belediye Başkanı, parti toplantısında tehdit edildiğini ileri sürdü



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, partisinin Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantılarında, makamında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını nedeniyle CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

CHP Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek yaptığı açıklamada, partisinin 18 Eylül'de Merkezefendi ardından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantılarında yoğun eleştirilere maruz kaldığını belirtti. Kepenek, Honaz'daki toplantıda konuşma yapan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiğini ileri sürdü.

Odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğunu kaydeden Kepenek, "Bana bakarak konuşup, 'Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım' dedi. Orada benden başka bu mesajları gönderebileceği kişi yoktu. Gençlik Kolları Başkanı'nın bu tehditleri ve toplantıda eleştirilere karşı, bana cevap hakkı verilmedi. Etik olmayan bir toplantı gerçekleştirildi. 'Böyle olursa istifa ederim' dedim. Gereken tepkiyi, refleksi gösterdim. 'Sürekli tartışma ortamında iş üretemem, verimli olamam' deyip salonu terk ettim" dedi.

Açıklamasında CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da eleştiren Kepenek, Çavuşoğlu'nun Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun sözlerine müsaade etmemesi gerekirken kendisine karşı motive ettiğini, il yönetimiyle yaşanan sorunları CHP Genel Merkezine aktaracağını bildirdi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-26 20:16:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.