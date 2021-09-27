Tarihi eser operasyonunda 362 sikke ele geçirildi

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 362 adet sikke ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldıkları tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı dönemlere ait 362 adet sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.