Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 362 sikke ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Pamukkale'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, tarihi eser satmaya çalıştığı ileri sürülen B.K.'ye ait eve bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 362 sikke ele geçirildi. Sikkeler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan B.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-27 13:41:08



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