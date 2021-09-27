Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 83’ü maddi hasarlı, 72’si yaralanmalı olmak üzere toplam 155 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 20 ile 26 Eylül 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 247 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 453 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 155 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72’sinin yaralanmalı, 83’ünün ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.