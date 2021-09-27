Denizli’de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 233 bin 394 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 121 kişi yakalanırken, 693 farklı asayiş olayında ise 445 şüpheli gözaltına alındı.



Denizli’de polis ekipleri tarafından 13 İle 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 186 bin 172 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 145 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 124 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan çalışmalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı şarjlı matkap, 1 adet çalıntı kaynak makinesi, 1 adet çalıntı buhar makinası ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 8 bin 800 TL para ele geçirildi.



Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 754 farklı asayiş olayında ise 592 kişi gözaltına alınırken 5 şüpheli tutuklandı.

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