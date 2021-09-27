CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

23 Eylül’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’i hedef alarak “Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım” sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Odabaşıoğlu’nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.