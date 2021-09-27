Erasmus; Gök: Ortak Çatımız projesi başladı

Merkezefendi Bilim ve Sanat Merkezinin Erasmus+ KA105 "Sky: Common Roof (Gök: Ortak Çatımız)" adlı Gençlik Projesi açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Gençlik Çalışmaları Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 27 Eylül1 Ekim tarihleri arasında yürütülecek olan Erasmus+ projesinin açılışına Polonya, Makedonya, Romanya ve ilimiz öğrencileri katıldı. Dünya çapındaki gençleri bilim ve sanat çatısı altında toplayarak kültürel alışverişin sağlanmasının hedefledikleri proje ortakları ile bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Müdür Ekici, “Projemiz Romanya, Polonya, Makedonya ve Türkiye olmak üzere dört ortaklı bir projedir. Beş gün sürecek hareketliliğimizde gündüz oturumlarında astronomi ve uzay temalı etkinlikler yapılacaktır. Akşam oturumlarında ise ülkemizi ve kültürümüzü tanıtıcı etkinlikler yapılacaktır. Projemiz Denizli ilinde bir kurum çatısı altında gerçekleştirilen ilk Erasmuş+ KA 1 Youth Exchange olması sebebi ile de önem taşmaktadır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin açılış konuşması sonrası proje ortağı ülkelerin yöresel lezzetleri ile ülkelerini tanıtan sembolerden oluşan sergi protokol tarafından gezildi.

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