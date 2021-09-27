Denizli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenen operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir grubun kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden polis ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Irak uyruklu şüphelilerin, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve finansman sağladığı tespit edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilin dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-09-27 19:00:39



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