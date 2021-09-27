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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Samsunspor: 3

İHA

TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Samsunspor: 3

TFF 1. Lig’in 7. haftasının son maçında Denizlispor evinde Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 32 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan gelen ortada Osman’dan seken topu önünde bulan Yasin, savunmanın araya girmesiyle gol fırsatını değerlendiremedi.
6. dakikada ceza sahası içinden geriye gelen topa gelişine vuran Osman, meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi.
12. dakikada Gökhan’ın sol kanattan ortasına iyi yükselen Mayi, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Yasin’in sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra uzak köşeye vurduğu sert şut, az farkla dışarıya çıktı.
45. dakikada ceza sahasının dışından Muhammed Gönülaçar’ın gelişine vurduğu sert topu kaleci son anda dokunarak çeldi.
49. dakikada ceza sahasının içerisinde Osman’ın vurduğu şutu kaleci Stackhowıak son anda kurtardı. Dönün topu önünde bulan Hasan, arka direkte bekleyen Yasin’le buluşturdu. Topu kontrol eden Yasin, meşin yuvarlağı bekletmeden ağlarla buluşturdu. 11
69. dakikada topla ilerleyen Mendes, Oğuz’un yaptığı müdahale ile yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hasan, meşin yuvarlağı kaleciyle farklı yere göndererek ağlarla buluşturdu. 12
75. dakikada gelen ortada Recep'in kafasından seken topu önüne alan Ömer, topu ağlarla buluşturdu. 22
77. dakika sol kanattan Yasin’in yaptığı ortayı takip eden Melih, savunmanın arkasına doğru koşu yaparak ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 23

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Mert Bulut xx
Denizlispor: Stackhowıak xxx, Hakan xx, Oğuz x, Aissati xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mayi xxx (Darri dk. 71 x), Ömer xxx, Djedje xx (Onazi dk. 57 x), Muğdat x (Mustafa dk. 57 x)
Yedekler: Abdulkadir, Okan, İlhan, Mehmet Ali, Alaattin, Muhammet Özkal, Muhammed Eren
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Samsunspor: Aykut xx, Soner xx, Recep xx (Berk dk. 83 ?), Boli xx, Ali Ülgen xx (Alaaddin dk. 77 ?), Osman xx, Cinari xxx (Melih dk. 62 x), Hasan xx, Diomande xx (Cihan dk. 84 ?), Yasin xxx, Mendes xx
Yedekler: Nurullah, Yunus Emre, Semih, Ali Kılıç, Bah
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı kartlar: Ali Ülgen, Diomande, Soner (Samsunspor), Aissati, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Mustafa (Denizlispor)
Goller: Mayi (dk. 12), Ömer (dk. 75) (Denizlispor), Yasin Öztekin (dk. 49), Hasan (dk. 71), Melih (dk. 77) (Samsunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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