TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Samsunspor: 3

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TFF 1. Lig’in 7. haftasının son maçında Denizlispor evinde Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 32 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan gelen ortada Osman’dan seken topu önünde bulan Yasin, savunmanın araya girmesiyle gol fırsatını değerlendiremedi.

6. dakikada ceza sahası içinden geriye gelen topa gelişine vuran Osman, meşin yuvarlağı az farkla dışarı gönderdi.

12. dakikada Gökhan’ın sol kanattan ortasına iyi yükselen Mayi, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

36. dakikada gelişen Samsunspor atağında Yasin’in sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra uzak köşeye vurduğu sert şut, az farkla dışarıya çıktı.

45. dakikada ceza sahasının dışından Muhammed Gönülaçar’ın gelişine vurduğu sert topu kaleci son anda dokunarak çeldi.

49. dakikada ceza sahasının içerisinde Osman’ın vurduğu şutu kaleci Stackhowıak son anda kurtardı. Dönün topu önünde bulan Hasan, arka direkte bekleyen Yasin’le buluşturdu. Topu kontrol eden Yasin, meşin yuvarlağı bekletmeden ağlarla buluşturdu. 11

69. dakikada topla ilerleyen Mendes, Oğuz’un yaptığı müdahale ile yerde kalırken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hasan, meşin yuvarlağı kaleciyle farklı yere göndererek ağlarla buluşturdu. 12

75. dakikada gelen ortada Recep'in kafasından seken topu önüne alan Ömer, topu ağlarla buluşturdu. 22

77. dakika sol kanattan Yasin’in yaptığı ortayı takip eden Melih, savunmanın arkasına doğru koşu yaparak ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 23



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Mert Bulut xx

Denizlispor: Stackhowıak xxx, Hakan xx, Oğuz x, Aissati xx, Schwechlen xx, Gökhan xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mayi xxx (Darri dk. 71 x), Ömer xxx, Djedje xx (Onazi dk. 57 x), Muğdat x (Mustafa dk. 57 x)

Yedekler: Abdulkadir, Okan, İlhan, Mehmet Ali, Alaattin, Muhammet Özkal, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Samsunspor: Aykut xx, Soner xx, Recep xx (Berk dk. 83 ?), Boli xx, Ali Ülgen xx (Alaaddin dk. 77 ?), Osman xx, Cinari xxx (Melih dk. 62 x), Hasan xx, Diomande xx (Cihan dk. 84 ?), Yasin xxx, Mendes xx

Yedekler: Nurullah, Yunus Emre, Semih, Ali Kılıç, Bah

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı kartlar: Ali Ülgen, Diomande, Soner (Samsunspor), Aissati, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Mustafa (Denizlispor)

Goller: Mayi (dk. 12), Ömer (dk. 75) (Denizlispor), Yasin Öztekin (dk. 49), Hasan (dk. 71), Melih (dk. 77) (Samsunspor)

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