Kendinizi çok seviyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendinizi çok seviyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İHA

Kendinizi çok seviyorsanız bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

–Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Uzman Klinik Psikolog Ecrin Zeybek, kişinin kendisini sevmesinin aşırıya kaçtığı durumların narsistik kişilik bozukluğuna yol açtığını belirterek bu hastalık hakkında önemli bilgiler verdi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapan Ecrin Zeybek, narsizm, narsistik kişilik bozukluğu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Psikolog Zeybek, narsizmin aşırı şekilde kendini sevme durumuyla oluştuğunu ve kişilik bozukluğu tanısı koymak için çeşitli kriterlere bakıldığını belirterek, “Her şey denge içinde olmalıdır. Bir durumun fazlalığı veya azlığı bireylerde çeşitli sorunlar oluşturur. Kendimizi az sevdiğimizde belli bir süreden sonra değersiz hissetmeye başlarız, bu durum fazla olduğunda ise narsizme kadar gider. Yani narsizm kendini fazla sevme durumudur. Bakıldığında çoğumuz kendimizi severiz fakat narsizmde fark kendimizi fazla sevme noktasında aşırıya kaçmaktır. Bir bireye narsistik kişilik bozukluğu tanısı koymak için birtakım kriterlere bakarız. Bunlar büyüklenme, çok beğenilmek isteme, başkalarını kıskanma ye da başkalarının kendisini kıskandığına inanma, bir ötekinin duygularını anlamak istememe, hak ettiği duygusu içinde olma, sınırsız başarı, güç, zeka düşlemleriyle uğraşıma, çıkarları için insanları kullanma, başkalarına saygısız davranma, kendini beğenmiş davranışlar sergileme. Sosyal medyanın da etkisi ile beğenilme hatta daha çok beğenilme arzusu narsistik kişilik bozukluğuna zemin hazırlıyor" dedi.

“Narsistlerin iç dünyalarında baş edemedikleri bir iç savaş vardır”
Narsistik kişilik bozukluğunun daha çok erkeklerde görüldüğünü aktaran Psikolog Zeybek, “Araştırmalara göre narsistlerin  yüzde 70’den fazlası erkektir. Görülme sıklığı % 1’dir. Ergenlik sonrasında erken yetişkinlikte başlar. Dışarıdan bakıldığında narsist bireyler kendilerini çok beğenen, akıllı bireyler olarak görülür. Fakat iç dünyalarında yaşadıkları tam olarak öyle değildir. Kendilerini değerli görmedikleri için hem bir ötekinin taktirine, beğenisine, onayına ihtiyaç duyarlar. Aslında iç dünyalarında baş edemedikleri bir iç savaş vardır” dedi.

“Tedavisinde bilişsel davranışçı terapi önerilir”
Tedavi ve nedenleri hakkında açıklamada bulunan Uzman Klinik Psikolog Zeybek, “Bilişsel Davranışçı Terapinin narsizmin tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Fakat tedavi süreci zorlu ve uzun bir süreçtir. Narsist bireyler kendilerini mükemmel gördükleri için terapilerde de terapistin kendilerini takdir etmesini beklerler. Terapistin süreci iyi yönetmesi bu noktada önemlidir. Terapinin asıl hedefi bireyin zayıf olduğu duyguları geliştirmek ve gerçekçi beklentiler oluşturmaktır" şeklinde bilgi verdi. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Tin, “Haddini bilmez CHP’li Başkan, millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir”
YEREL HABERLER AK Partili Tin, “Haddini bilmez CHP’li Başkan, millet ...
Mehmet Altıparmak: “Bizim hedefimiz şampiyonluk”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Bizim hedefimiz şampiyonluk”
Bulut Turhan: “Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız var”
YEREL HABERLER Bulut Turhan: “Lig yeni başlıyor, daha çok maçımız ...
Denizlispor - Yılport Samsunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Yılport Samsunspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Denizlispor - Yılport Samsunspor: 2-3
YEREL HABERLER Denizlispor - Yılport Samsunspor: 2-3
TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Samsunspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Denizlispor: 2 - Samsunspor: 3
Denizlispor - Yılport Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Yılport Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Denizli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına ...
Erasmus; Gök: Ortak Çatımız projesi başladı
YEREL HABERLER Erasmus; Gök: Ortak Çatımız projesi başladı
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
YEREL HABERLER CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
Denizli’de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı
İş yerinde kumar oynayan 24 kişiye 32 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayan 24 kişiye 32 bin lira ceza ...
Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası coşkuyla kutlanıyor
Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Polisten kaçamayan 8 zehir taciri tutuklandı
Denizli’de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara 2 ayrı operasyon: 2 gözaltı
Denizli’de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 754 farklı asayiş olayında 592 şüpheli ...
Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 155 trafik kazası meydana geldi
Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten yargılanıyormuş
YEREL HABERLER Cami avlusunda öldürüldü, cinayete azmettirmekten ...
Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, TEKNOFEST 2021'den ikincilikle döndü
YEREL HABERLER Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, TEKNOFEST 2021'den ...
Başkan Zolan Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Zolan Kefe Yaylası'nda gençlerle buluştu
Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli'de 362 sikke ele geçirildi: 1 gözaltı
Pamukkale, Almanya’da tanıtıldı
YEREL HABERLER Pamukkale, Almanya’da tanıtıldı
Safra kesesi taşları kadınlarda daha çok görülüyor
YEREL HABERLER Safra kesesi taşları kadınlarda daha çok görülüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.