Aydın’dan geldi, Tekden’de sağlığına kavuştu. Ayağının kesilmesi gerektiği söylenen kalp ve şeker hastası Tekden’de sağlığına kavuştu

Yaptığı başarılı tedavilerle kalp sağlığı alanında önemli bir başarıya ulaşan Özel Denizli Tekden Hastanesi kalp ekibinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel, ayağının kesilmesi gerektiği söylenen kalp ve şeker hastasını sağlığına kavuşturdu.

Uygulanan tedavi ile hem kalp performansını arttırdıklarını hem de ayağı kesilmekten kurtardıklarını söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nihat Pekel, “Aydın’dan bize gelen hastamız Süleyman Bey 60 yaşında, yaklaşık 30 yıldır da şeker hastalığı var. İnsülin tedavisi görüyor. Süleyman Bey bir yıl önce ambulansa bize sevk olmuştu. Hastamıza Aydın’da anjiyo yapılmış ve kalbinin zayıf çalıştığı, ayağında da iyileşmeyen iltihabi bir yara olduğu tespit edilmiş. Kalp ameliyatı yapılması gerektiğini ama mevcut rahatsızlıklarından dolayı ameliyatın riskli olduğu söylenmiş. Hatta Ortopedi uzmanları tarafından ayağındaki yara değerlendirildiğinde ayağının ampute edilmesi gerektiği söylenmiş. Takibe alınarak ilaç tedavisi düzenlenmiş. Süleyman Bey tekrar rahatsızlanması üzerine hastanemize sevk oluyor. Hastamızın kalp yetersizliği tedavisi uygulandıktan sonra tekrardan anjiyo işlemine alarak açılamayan, oldukça ciddi şekilde daralmış ve kapalı olan iki damara müdahale yaparak balon stent tedavisi uyguladık. Uyguladığımız tedaviden sonra hastamızın kalp performansı oldukça iyi bir noktaya geldi. Hastamız önce kalp yetersizliği tablosundan çıktı. Daha sonra düzenli bir şekilde kalp kontrollerini yaptık. Kalp performansının düzelmesiyle birlikte Ortopedi uzmanlarımız tarafından ayaklara yapılan yara bakımı ve pansumanla ampute edilmesi gerektiği söylenen ayaklardaki iltihabi durum düzeldi. Yürümekte zorlanan hastamız ayağındaki iltihabın düzelmesiyle birlikte yürüyebilir hale geldi” dedi.



“Süleyman Bey yoğun bakımdayken iyileşeceğine çok inanıyor ve bizi de umutlandırıyordu”

Hastanın yüksek moralinin tedavi sürecine olumlu yönde etkili olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Nihat Pekel, “Süleyman Bey, 1 yıldır kontrollerine aksatmadan hastanemize geliyor. Şu an sağlık durumu gayet iyi durumda. Hastamızın bir yıl önceki durumunu bildiğimiz için şu andaki sağlıklı durumu bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca Süleyman Bey de gerçekten sevgi dolu bir insan. Bize sürekli dua ediyor. Yoğun bakımdaki tedavi süreci boyunca hep iyimserdi. Ümitsizliğe kapılmadan iyileşeceğine inandı. Bize çok destek oldu ve moral verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



Tekden ailesine teşekkür etti

Aydın’dan gelerek tedavi altına alınan 60 yaşındaki hasta Süleyman Sever ise, 2 sene önce geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra fenalaşınca Tekden Hastanesi’ne sevk edildiğini hatırlatarak; “Sırtımda sürekli sancı oluyordu. Aydın’da tedavi olmuştum ama damarlarım açılmamış. Sırtımda şiddetli bir ağrı vardı. Acilen Tekden Hastanesi’ne geldik. Burada Uzm. Dr. Nihat Pekel’e muayene oldum. Beni anjiyoya aldı. Tıkalı olan iki tane damarım açıldı. Bir süre yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımdaki, servisteki hemşirelerden ve Kardiyoloji doktorum Nihat Bey’den Allah razı olsun. Ben görme engelliyim ve burada gerçekten her ihtiyacımı gördüler bana destek oldular. Her yönüyle çok güzel ve ilgili bir hastane. Burada Ortopedi doktoruna da göründüm. Doktorumun verdiği ilaçlar sayesinde ayağım da kesilmekten kurtuldu. Gerçekten çok mutluyum” şeklinde konuştu.

