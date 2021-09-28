Denizli ihracatı 4,5 milyar dolara koşuyor DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “2020’nin tamamında ulaşılan ihracat değerini şimdiden geride bıraktık”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’de 2020’nin tamamında ulaşılan ihracat değerinin şimdiden geride bırakıldığını belirterek, “Denizli ihracatı 4,5 milyar dolara koşuyor” dedi.



Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2020 yılında ulaşılan toplam ihracatın 26 Eylül 2021 itibariyle geride bırakıldığını söyledi. Güncel ihracat verilerine dair değerlendirmede bulunan Memişoğlu, şunları söyledi:

“2021 yılında ihracatımız oldukça iyi bir performans yakaladı. Yıl içinde farklı zamanlarda kırdığımız rekorlar sayesinde sene başında Denizli ihracatı için hedeflediğimiz yıllık 4 milyar Amerikan Doları değerindeki ihracat hedefimizi 4,2 milyar Amerikan Doları olarak revize etmiştik.

Son 12 aylık veriler baz alındığında, Denizli ihracatının 4,2 milyar Amerikan Dolarını da geride bırakarak 4 milyar 266 milyon Amerikan Doları’na ulaştığını görüyoruz. İhracatımızın 4,5 milyar Amerikan Doları’na doğru yolculuğunun başladığını ifade edebiliriz. Yılsonu itibariyle ihracatımızın rekor bir seviyede gerçekleşerek 4,5 milyar Amerikan Doları’na yakın bir değerde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2020 yılının tamamında ulaşılan ihracat değerini ise şimdiden geride bıraktık. 1 Ocak 202127 Eylül 2021 tarihleri arasında Denizli ihracatı 3 milyar 240 milyon dolara ulaştı. İhracatımıza katkı sağlayan ve 2021’i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz”

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