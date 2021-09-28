Sağlıklı Hayat Merkezlerinin 3.'sü açılıyor Müdür Berna Öztürk, sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk tarafından kentte yapılan sağlık yatırımlarına ve sağlık tesislerine ziyaretler devam ediyor. Öztürk, Acıpayam ilçesini ziyaret ederek sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve inşaatı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezinde incelemelerde bulundu.

Denizli’de yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve daha verimli hale gelmesi için sağlık tesislerine olan ziyaretlerini sürdüren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bugün Acıpayam’a gitti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ile birlikte Acıpayam Devlet Hastanesi’ne giden Öztürk, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Hulusi Deniz Oğuz’dan yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı ve hizmetler idari, mali ve tıbbi açıdan değerlendirildi. Acıpayam İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Karaca da ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve aşılama çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi.



“Acıpayam Sağlıklı Hayat Merkezi Denizli’de 3. olacak”

Hastane ziyaretinden sonra inşaatı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulunan Öztürk; “Bugün Acıpayam ilçemizde sağlık hizmetlerimizi masaya yatırdık. Daha sonra arsası Acıpayam Belediyesi tarafından tahsis edilen, Sağlık Bakanlığımız tarafından yaptırılan, ihalesi, projesi ve takibi müdürlüğümüz tarafından yürütülen İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Merkezimiz 750 metrekare arsa üzerine 1250 metre kare kapalı alan olacak şekilde toplam 4 kattan oluşacak. 7 aile hekimliği birimi ile birlikte; Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde Beslenme Danışmanlığı, Fiziksel Aktivite, Psikososyal Danışmanlık, Çocuk ve Ergen Sağlığı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Sigara Bırakma Danışmanlığı gibi birimler yer alacak. Acıpayam Sağlıklı Hayat Merkezi merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi’den sonra ilimizde açılan 3. Sağlıklı Hayat Merkezi olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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