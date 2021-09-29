Asırlık ahşap ev alevlere teslim oldu

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde asırlık ahşap ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Babadağ ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde bulunan asırlık ahşap evde, elektrik kontağı sonucu bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan alevler, kısa sürede evin her yerini sardı. Ev sahibi , 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Yangında tarihi ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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