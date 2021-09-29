Denizli’de arkasından gelen aracın husumetlisine ait olduğunu düşünen alkollü maganda, seyir halindeki sürücüyü başından vurdu. Ölüp ölmediğini kontrol etmek için bıçakla geldiklerinde yanlış kişiyi vurduklarını anlayan şehir magandalarının yaraladığı Mustafa K., babasını götüreceği ameliyat masasına kendi yattı.

Olay, önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında Ankara Denizli karayolunda meydana geldi. İstanbul’daki bir fabrikada çalışan Mustafa K. ve kardeşi Ramazan K., babalarını ameliyat ettirmek için izin alarak memleketleri Isparta’ya geldi.



Arabaları karıştırınca yanlış kişiyi vurdular

Bozkurt ilçesindeki alkollü bir mekanda sabah saatlerine kadar eğlenen Murat Şefik Ç. (25), yedi arkadaşıyla birlikte mekandan 2 ayrı araçla ayrıldı. Seyir halindeki şahıslar, Bozkurt ilçesine yaklaşan ve arkalarından gelmekte olan Mustafa K.’nın aracını husumetli oldukları başka bir kişinin aracıyla karıştırdı. Yolun sağına yanaşan Murat Şefik Ç. el işareti yapıp Mustafa K.’yı durdurmak isterken, diğer araç ise biraz daha ilerde kısmen yolu kapattı. Ani fren yapmaktan kaçınarak araçların arasından geçmeye çalışan Mustafa K.’nın durmayacağını anlayan Murat Şefik Ç., elinde tuttuğu silahı ardına ardına ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın arka camından içeri girdi. Koltuk başlığını delen kurşun, Mustafa K.’nın kulağını delip kafatasına saplandı. Bir anda kanlar içinde kalan Mustafa K., kardeşinin yardımıyla güçlükle aracını durdurabildi. Ağabeyinin kaza yapmasını önleyen Ramazan K., 112 Çarı Merkezini arayarak yardım istedi.



Bıçakla öldürmeye geldi, yanlış kişi olduğunu görünce kaçıp gitti

Aracın durduğunu gören şüphelilerden biri, elindeki bıçakla iki kardeşin yanına gelerek camı açmalarını istedi. Cam açılınca yanlış kişiyi vurduklarını anlayan şüpheli, uydurma bir sorunun ardından diğer arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Mustafa K.’nın kafatasına saplanan kurşun başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapıldı. Olayın ardından yakındaki bir benzinliğe girerek konuştukları belirlenen 2 araçla hareket eden 8 şüpheli kısa sürede tespit edildi. Denizli il merkezindeki 4 aparta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından Çardak Adliyesine sevk edildi. Çok sayıda suç kayıtları ortaya çıkan şüphelilerden olayı gerçekleştiren Murat Şefik Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Kamil B. (21), Yağmur D. (21), Barış G. (25), Gamze D. (22), Mehmet Şah E. (44), Kağan Süleyman E. (27) ve Mahir A. (39) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Babasının yatacağı yatağa önce kendi yattı

Kafatasına giren kurşun beynine ulaşmadığı için hayatta kalan Mustafa K., bugün ameliyat olması planlanan babasının yatağına kendi yattı. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Mutafa K., “Bozkurt ilçesine giderken magandalar diye tabir ettiğimiz iki tane aracın birisi yolun kenarını diğeri ise gidiş şeridini kapatmıştı. Gidiş şeridindeki arabanın arkasında 34 kişinin olduğunu gördüm ve bana el hareketi yaparak durdurmak istediler. Benim süratimin 70 kilometre hızda olması sebebiyle araçla mecburen öbür şeritten geçerek devam etmek zorunda kaldım. Çok gitmeden arkadan bir el silah sesi duydum. Sesten sonra aracımın camı patlayarak benim enseme merminin isabet ettiğin kardeşim sayesinde yolun sağına aracı durdurduğumda hissettim. Ondan sonra vatandaştan bir tanesi geldi ve aracın camını açmamı istedi. Camı açtığımda elindeki bıçağı gördüm. ‘Hayırdır bilader’ diyerek argo kelime kullanırken, kardeşim Ramazan, 112 için konumu bulmaya çabalıyordu. Vatandaş ‘Bozkurt civarından mısınız’ diyerek bıçağını cebine soktu ve hızlı bir şekilde iki araçla beraber kaçtılar. Daha sonra 112 ekipleri geldi ve başımdan vurulduğumu sağlık ekiplerinden öğrendim. Hastaneye gittik ve ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra JASAT, magandaların 4 değil 8 kişi olduğunu belirtti ve akşam olmadan 16.00 sıralarında yakalayıp direk götürdüler. Bu tür magandaların bu şekilde kimseye zarar vermelerini istemiyorum. Doktorumun bana ‘Kıl payıyla kurtuldun’ demesinden sonra ne kadar şey olduğunu orada anladım. Ben olay anında hayatımı da kaybedebilirdim. Adamlar pervasızca sağa sola ateş ettiler. Ben bunların son bulmasını istiyorum. JASAT ekibine de çok teşekkür ediyorum. Akşam olmadan bütün hepsini içeriye almalarından memnun kaldım. Bunların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum” şeklinde konuştu.

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