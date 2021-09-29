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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SGK borçlarını yapılandırmada son gün 30 Eylül

İHA

SGK borçlarını yapılandırmada son gün 30 Eylül

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, genel sağlık sigortası ve BağKur gibi borçların da yapılandırıldığı 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununa ilişkin yapılandırma başvurularının son gününün 30 Eylül olduğunu hatırlattı.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun ile sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 30 Nisan 2021'den önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer 'ileri, 5510/Ek5, Ek6'ncı maddeleri ile 2925 Sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Yapılandırma konusunda açıklamada bulunan SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, “Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir” dedi.

“Yapılandırma başvurusu için son gün 30 Eylül”
Yapılandırmanın son güne bırakılmaması gerekildiğini de hatırlatan Mersin, şunları söyledi:
“Yapılandırma başvuruları işverenlerce, esigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/ SGM'ye, 4/b (BağKur) sigortalıları tarafından, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye, Primlerini kendi ödeyenlerce, edevlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/ SGM'ye 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdi. Peşin veya iki taksitte ödeme; prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE'nin yüzde 10'nun, en son 1 Kasım 2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 30 Kasım 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde YİÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan YİÜFE'nin yüzde 50'sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi halinde, YİÜFE tutarının yüzde 50'si silinecektir. Taksitle ödemelerde: taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. 7326 sayılı yapılandırma ile bir çok konuda çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiş olup, bu imkanlardan faydalanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir”

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