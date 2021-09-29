Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, babalarını hastaneye götürmek isterken önleri 2 otomobille kesilmek istenen 2 kardeşten sürücü Mustafa K. (42), açılan ateş sonucu başından yaralandı. Mustafa K.'nin başındaki mermi, ameliyatla çıkarıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden, tabancayı ateşleyen Murat Şefik Çöl (25) mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 27 Eylül günü saat 05.00 sıralarında, DenizliAfyonkarahisar yolu Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa K. ve kardeşi Ramazan K. (35), babalarını sağlık kontrolü için Isparta'dan Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirmek üzere yola çıktı. Mustafa K.'nin kullandığı hafif ticari aracın önü, Denizli'nin Bozkurt ilçesine geldiklerinde, 2 otomobildeki alkollü oldukları ileri sürülen grup tarafından kesilmek istendi. Ne olduğunu anlayamayan Mustafa K. durmayıp, sol şeritten yoluna devam etti. Bu sırada yolu kesmeye çalışan şüphelilerden Murat Şefik Çöl, Mustafa K.'nin aracına peş peşe ateş etti. Mermilerden biri, hafif ticari aracın arka camını kırıp, koltuk başlığını da delerek Mustafa K.'nin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan Mustafa K., yanında oturan kardeşi Ramazan K.'nin yardımıyla aracını yol kenarına park edebildi. Beraberindeki 7 kişi ile aracın yanına gelen Çöl, bıçak gösterip, camı açmalarını istedi. Yaralanan Mustafa K.'ye Bozkurt ilçesinden olup olmadığını soran şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı. Mustafa K.'nin başındaki mermi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı. Mustafa K., tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildi.

'NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ'

Mustafa K., jandarmadaki ifadesinde, yaşadıklarını anlatıp, "Yolumuz kesilmek istenince durmayıp, sol şeritten devam ettim. Bu sırada arka cam kırıldı, başımda acı hissettim. Elimi başımın arkasına koyduğumda kan olduğunu fark ettim. Olayın ardından jandarma sağ olsun, şüphelilerin hepsini yakaladı. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyoruz" dedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden tespit edilen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

'ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETTİM' DEDİ, TUTUKLANDI

'Yaralama' ve 'uyuşturucu satmak'tan 5 suç kaydı bulunan Murat Şefik Çöl, jandarmadaki ifadesinde, yol kenarında tuvalet ihtiyacı gidermek için durduklarını, etrafa tabancasıyla rastgele ateş ettiğini söyledi. Çöl, kimseye kasten ateş etmediğini öne sürdü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, gazinoda çalıştıkları öğrenilen şüphelilerden Murat Şefik Çöl, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemece tutuklandı, diğer 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Bozkurt Ramazan ÇETİN

2021-09-29 13:14:13



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