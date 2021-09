Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı Uzmanlar Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığı için uyarılarda bulundu Kalp Doktorları 'Dünya Kalp Günü'” için kamera karşısına geçti

Dünyada her yıl neredeyse 17 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar uzmanları, 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp sağlığı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kalp sağlığına farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçen uzmanlar, her yıl artan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekerek "kalbimizi koruyalım" mesajı verdi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde kalp hastalıklarına karşı vatandaşları uyardı. Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar, Kardiyoloji uzmanları Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, Uzm. Dr. Aydın Çeliker ve Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu yayınladıkları videolar ile kalp sağlığının altını bir kez daha çizdi.



Vücudun yaşam enerjisinin kalbe bağlı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, “Kalp hastalıkları tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kalp sağlığımızı korumak aslında bizim elimizde. Daha az şeker tüketerek, kan yağlarımızı kontrol altında bulundurarak, tansiyonumuzu düşük tutarak, egzersiz ve sporu yaşantımıza katarak sağlıklı bir kalbe ve vücuda sahip olabiliriz. Bütün vücudumuzun yaşama enerjisi kalp sağlımıza bağlı” dedi.



Kalp hastalıklarının oluşumunda yüksek tansiyon, şeker, sigara ve kolesterole dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi de, “Kalbimiz vücudumuzun en önemli organı. Kalbimizdeki damarları tıkayan şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara ve kolesterol gibi kendi irademiz ile değiştirebileceğimiz risk faktörleri var. Dolasıyla bunlardan ne kadar uzak durursak kalbimiz o kadar sağlıklı olur ve hastalık oluşma ihtimali azalır” ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Saçar kalp ve damar hastalıklarının büyük oranda önlenebilir olduğuna değinirken Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aydın Çeliker rakamlara dikkat çekti. Uzm. Dr. Çeliker", Dünya Sağlık Örgütü'nün geçen yıl açıkladığı rakamlara göre her yıl dünyada 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Yine aynı verilere göre bu sayıların giderek artacağı ve 2030 yılında 22 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor, kalbimize iyi bakalım” şeklinde konuştu.



29 Eylül Dünya Kalp Günü'nün son mesajı ise Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Erhan Karahasanoğlu'ndan geldi. Uzm. Dr. Karahasanoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin yüzde 40’ı kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor ve yine her 10 ölümden 4'üne kalp ve damar hastalıkları neden oluyor. Bunu önlemenin yolu sigara kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak, şeker ve tansiyon değerlerimizi düzenli takip etmektir. Kalbimiz bizim için çalışıyor, ona sahip çıkalım” diye konuştu.

