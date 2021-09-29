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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor

İHA

Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor

İtfaiye Haftası ile teşkilatın 307. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda modern araç, ekipman ve teçhizatlarını sergileyerek yangın ve deprem gibi afetlere müdahalelerini anlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı şehre güven veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası ile itfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir tören düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törene; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, itfaiye dairesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat İlçesi ile Denizli’de yaşanan orman yangınlarına müdahalede bulunan itfaiye personeline teşekkür ve başarı belgelerini takdim etti. Vali Ali Fuat Atik, Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının hazırladığı stantları inceledi.

Nostalji itfaiye büyük ilgi çekti
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın yangın ve afetlerde kullandığı modern yangın söndürme araç ve gereçleri ile trafik kazalarına müdahalede kullandığı ekipmanlar tanıtıldı. Nostaljik 1973 model şınorkel tipi kurtarma aracının da sergilendiği ve temsili tulumbacı kıyafeti giyen personelin büyük dikkat çektiği stantlara Denizlililer yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Denizli’de ve ülke genelindeki su altı arama kurtarma faaliyetlerine katılan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı AramaKurtarma Ekipleri de hazırlanan stantlarda modern ekipmanları ile kendine yer buldu. Vatandaşlara çalışmaları ve kullandıkları araç ve gereçler hakkında bilgi veren itfaiye personeli Denizlililere bir kez daha güven verdi.

Başkan Zolan: "İyi ki birlikte çalışıyoruz"
Başkan Osman Zolan, burada yaptığı konuşmada, canlarını ortaya koyarak milletin imdadına koşan itfaiye teşkilatının haftasını kutladı. İtfaiye teşkilatının kurulduğu günden bu yana vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "Denizli Büyükşehir İtfaiyesi her zaman göreve hazır, 24 saat nöbette, bayram, hafta sonu, tatil demeden 365 gün milletimizin hizmetindedir. Vatandaşımızın başı sıkıştığında, bir afet, olumsuzluk olduğunda arkadaşlarımız Hızır gibi vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyor. İyi ki birlikte çalışıyoruz, size güveniyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın canı sizlere emanet" dedi.

Vali Ali Fuat Atik’ten teşekkür
Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Denizli olarak çok şanslı olduklarını belirterek, itfaiye teşkilatının varlığının güven verdiğini belirtti. Vali Atik, "İnsan hayatına dokunmak, afetlere müdahale etmek kolay bir şey değil biz bunu bizzat Osman Zolan Başkanımızla birlikte sahada sizin yanınızda tanıklık ettik. Canlarınızı ortaya koydunuz. Ateşlerin arasında kalmak, dumanın arasında kalmak her babayiğidin yapabileceği bir şey değil. Osman Zolan Başkanımıza ve İtfaiye Dairesi Başkanımıza böylesine güçlü bir teşkilat kurdukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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