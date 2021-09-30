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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor

İHA

Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor

Denizli'de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarı 4’üncü kez Denizlililerle buluşuyor. 817 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı’na yüzlerce yazar ve yayınevi katılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 4’üncü kez düzenleyecek. Korona virüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl ertelenen Ege'nin en büyük kitap fuarı 817 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda kapılarını açacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’nın onur konuğu Denizlili akademisyen, araştırmacı yazar Prof. Dr. Önder Göçgün olacak. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen ve rekor katılımlara sahne olan kitap fuarında her gün birçok yazar düzenlenecek imza günlerinde Denizlililerle buluşacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’na Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevleri katılacak. Ayrıca Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda yer alan eser sahipleri de fuarda olacak, okuyucularıyla bir araya gelecek.

“Denizli bir kez daha kitapla buluşacak"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl heyecanla beklenen kitap fuarını geçtiğimi yıl pandemi şartları nedeniyle yapamadıklarını, bu yıl ise yeniden kitapseverlerle buluşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’nın bu yıl da 10 gün boyunca açık kalacağını ifade eden Başkan Zolan, “Türkiye'nin en ünlü yazarları ve yayınevleri kitap fuarımıza katılacak. Gereken tüm önlemleri aldık. Yazarlarımızı, şairlerimiz, edebiyatçılarımız düzenleyeceğimiz imza günleri, panel ve konferanslarla vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Dolu dolu geçecek bir fuar olacak. Şimdiden tüm hemşerilerimizi bu güzelliğimize sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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