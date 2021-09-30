Denizli’ye yeni hakim ve savcı atamaları HSK tarafından Denizli’ye hakim ve savcı ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 261 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 96 idari yargı hakim adayının atama kararnamesi Resmi Gazete 'de yayımlandı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. Denizli’ye ise 4 hakim, 11 savcı atandı.

HSK’da 27 Eylül’de gerçekleştirilen kura çekimiyle ataması yapılan 1.008 hakim ve savcı adayların görevlendirildiği iller Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Denizli’ye 4 hakim ve 11 cumhuriyet savcısının ataması gerçekleştirildi. HSK Kararnamesi ile Denizli’den 2 hakim adayı ve 2 cumhuriyet savcısı, başka illere atandı.

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