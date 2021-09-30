Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Denizli’nin Çivril ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çivril ilçesi Göceler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak’tan yola çıkarak Çivril ilçesine bağlı Karalar Mahallesindeki evine gelen 77 yaşındaki Mehmet K.’nın kullandığı 20 LZ 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Yoldan geçen bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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