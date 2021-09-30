Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

İHA

Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor

Denizli’de yaşayan Ali Eriş, babasının tek mirası olan ayakkabı boyacılığını 7 yıldır tüm zorluklara rağmen sürdürerek devam ettiriyor.
Denizli'de eski mesleği kasap olan ayakkabı boyacısı 48 yaşındaki Ali Eriş, her gün sokaklarda ayakkabı boyayarak günü geçiriyor. Ayakkabı boyacılığından günlük 8090 TL kazanıyor. Evi olmadığı için kazandığı parayla ay sonunu getiriyor. Ayakkabı boyacısı Eriş, evi olmadığı için genellikle kurduğu çatırda kalıyor. Babasından kalan tek yadigârın yaptığı mesleğin olduğunu anlatan Eriş, tek geçim kaynağı olan ayakkabı boya kutusunu yanında ayırmıyor.

Yıllardan Denizli’nin birçok çeşitli noktalarında ayakkabı boyacılığı tezgâhı kurmak suretiyle uzun yıllar ayakkabı boyacılığı yapan Eriş, bu meslek sayesinde hayatta tutunduğunu söyledi. Sürdürdüğü mesleğinden oldukça sevdiğini anlatan Eriş, kimseye muhtaç olmadan, yaşamı yaşamını devam ettirmenin mutluluk verdiğini ifade etti. Eriş, rahatsızlığından dolayı kasap mesleğini bıraktığını ve ayakkabı boyacılığına başladığını söyleyen Eriş, "Geçimimi sağlamak için ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Bu meslek benim baba mesleği ama ben daha ince kasaplık yapıyordum. Rahatsızlanınca bırakmak zorunda kaldım. Çok sıkıntılar çektim ama hayatımdan memnunum. Kimseye muhtaç olmadığım için Allah’a şükür ediyorum. Hem maddi hem de sağlık sorunlar yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda üstesinden inşallah gelirim. Denizli’yi, çok seviyorum. Burada yaşamak ve çalışmak bana mutluluk veriyor. Hayat mücadelelisi vermek çok zor oldu. Ama vazgeçmemek gerek ben yatağım ve yorganımla dışarda yatmakta mutluyum. İnsanlardan tek isteğim biraz duyarlı olsunlar. Hayat paylaştıkça güzel olur. Uzun zamandır sokaklarda yatıyorum. Günlük 810 ayakkabı boyuyorum. Artık insanlar eskisi kadar ayakkabılarını boyatmıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü ...
Denizli’ye yeni hakim ve savcı atamaları HSK tarafından Denizli’ye hakim ve savcı ataması yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’ye yeni hakim ve savcı atamaları HSK ...
Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal çevirdi Pamukkale’de Avrupa Spor Haftası bisiklet turuyla kutlandı
YEREL HABERLER Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal ...
Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor
YEREL HABERLER Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor
Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor
Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı
Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde
İtfaiye teşkilatı 307 yaşında
YEREL HABERLER İtfaiye teşkilatı 307 yaşında
Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı Uzmanlar Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığı için uyarılarda bulundu Kalp Doktorları 'Dünya Kalp Günü'” için kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' ...
Horozkent’in milli kalecisi Galatasaray yolunda Milli kaleci Sözüdoğru: “Taraftarı olduğum, takıma gideceğim için çok mutluyum”
YEREL HABERLER Horozkent’in milli kalecisi Galatasaray yolunda Milli ...
Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle birleştirildi Pamukkale Belediyesinin yaptığı merdivenle vatandaşların hayatları kolaylaştı
YEREL HABERLER Ulaşım sorunu yaşanan iki sokak merdivenle ...
Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte başından vuruldu
YEREL HABERLER Babasını hastaneye yetiştirmek isterken trafikte ...
Denizlispor'da Bolu mesaisi başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Bolu mesaisi başladı
Yıldızdoğan, Denizli’de büyük ilgi gördü Denizli'de şahlanış konserleri devam ediyor
YEREL HABERLER Yıldızdoğan, Denizli’de büyük ilgi gördü Denizli'de ...
'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti
YEREL HABERLER 'Google Translate' ile başlayan aşkı hüsranla bitti
Buldan’ın güzelliğine güzellik katılacak
YEREL HABERLER Buldan’ın güzelliğine güzellik katılacak
Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Üniversitelerde huzur ve güveni artırmak için bir ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Manga’ya sağlık desteği
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Manga’ya sağlık ...
SGK borçlarını yapılandırmada son gün 30 Eylül
YEREL HABERLER SGK borçlarını yapılandırmada son gün 30 Eylül
Alkollü maganda husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrole gitti Arkasından gelen aracın husumetlisine ait olduğunu düşünen alkollü maganda, sürücüyü başından vurdu Babasını ameliyat edecek olan doktorlarla görüşmeye giden Mustafa K, ameliyat masasına kendi yattı Direksiyonda başından vurulan Mustafa K.: “Adamlar pervasızca sağa sola ateş ettiler. Ben bunların son bulmasını istiyorum”
YEREL HABERLER Alkollü maganda husumetlisi yerine başkasını vurdu, ...
Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Denizli, Erasmus günlerinde 4 ülkeden misafirlerini ...
Asırlık ahşap ev alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Asırlık ahşap ev alevlere teslim oldu
Denizlispor, Boluspor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Boluspor hazırlıklarına başladı
Ekici, “Meslek liseleri, geleceğe olan umudun en büyük kaynağıdır”
YEREL HABERLER Ekici, “Meslek liseleri, geleceğe olan umudun en ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.