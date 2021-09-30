Denizli’de ihracat ve ithalat rakamları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli’de Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 62,5, ithalat ise yüzde 54,6 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda verilen bilgiye göre Denizli’de, ihracat 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 368 milyon 398 bin dolar, ithalat ise yüzde 54,6 artarak 178 milyon 145 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 14. sırada yer aldı.



İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,44 (358 milyon 960 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,34 (4 milyon 921 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,20 (4 milyon 403 bin dolar) oldu.



İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ağustos ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 95,42 (169 milyon 987 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,10 (7 milyon 305 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,47 (836 bin dolar) oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Ağustos ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 52 milyon 405 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 47 milyon 257 bin dolar ile ABD ve 30 milyon 359 bin dolar ile Almanya izledi.



En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

2021 yılı Ağustos ayında Denizli’ye en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 32 milyon 431 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 26 milyon 739 bin dolar ile Özbekistan ve 20 milyon 401 bin dolar ile Bulgaristan izledi.

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