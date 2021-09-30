Pandemi döneminde sahne alamayan yerel tiyatro ekiplerine maddi manevi destek olan Merkezefendi Belediyesi, ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ne devam ediyor.



Sanatçıya destek olmak ve çocukların keyifli vakit geçirmesi için Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor. İki haftada 2 bin 500 çocuğun izlediği oyunlar, yoğun istek ve ilgi üzerine tekrar sergilenecek. Gökkuşağı Tiyatro Grubu’nun ‘Masalcı Kuklalar’ oyunu, 3 Ekim Pazar günü saat 12.00 ve 13.00’te iki seans halinde Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da sahnelenecek.



Kültür ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hem çocuklarımız hem de değerli velilerimiz bu dönemde oldukça sıkıldı. Aynı zamanda yerel tiyatro gruplarımız da oldukça zorlandı. Merkezefendi Belediyesi olarak hem sanatçılarımıza destek olmak hem de çocuklarımıza ve ailelerimize keyifli vakit geçirmek için ‘Çocuk Tiyatrosu Günleri’ başlattık. Çocuklarımız oyunlara çok büyük ilgi gösterdi. Böylesine ilgi olunca bizlerde oyunlarımıza devam ediyoruz. Tüm çocuklarımızı eğlenceli zaman geçirecekleri oyuna davet ediyorum” dedi.

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