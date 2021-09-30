Büyükelçilerden lavanta hasadı Büyükelçilerden lavanta bahçelerine ziyaret

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Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, eski Azerbaycan ve Moldova Türkiye Büyükelçisi Hulisi Kılıç Denizli’de lavanta hasadı yaptı.

Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor , eski Azerbaycan ve Moldova Türkiye Büyükelçisi Hulisi Kılıç, 28 Eylül’de Denizli’ye ziyarette bulundu. Lavanta bahçeleriyle meşhur olan Pamukkale’ye uğrayan Croitor ve Kılıç, rengiyle gözleri büyüleyen lavanta bahçelerini gezerek o anı yaşadı. Lavanta bahçelerinde bulunan salıncaklara binen iki büyükelçi keyifli dakikalar yaşadı. Croitor ve Kılıç, ardından beraber lavanta hasadını yapıp çiftçilerden bilgi aldı. Hasat işleminde sonra ise büyükelçi, Pamukkale bahçelerinden ayrıldı.

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