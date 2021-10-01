Şehir merkezine gitti, 4 gündür geri gelmedi

Denizli'nin Çivril ilçesinde minibüs ile şehir merkezine gittiği öğrenilen ve daha sonra kendisinden 4 gündür haber alınamayan genç için arama çalışması başlatıldı.



Denizli'nin Çivril ilçesinde Ferdi Sicim isimli genç, evden ayrılarak minibüsle şehir merkezine gitti. Ardın belli süre geçmesine rağmen yakınları gençten haber alamadı. Genci her yerde aramalarına rağmen haber alamayan ailesi karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Aradan geçen süre zarfından 4 gündür aranan Ferdi Sicim, halen daha bulunamadı. Ailesi gencin bulunması için görenlerden yardım istedi.



Öte yandan, Ferdi Sicim'in daha önce de kaybolduğu öğrenilirken, bu son seferde şehir merkezine gidip dönmediği iddia edildi.

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