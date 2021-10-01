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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli TKDK'da milyonluk projeler için imzalar atıldı

İHA

Denizli TKDK'da milyonluk projeler için imzalar atıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü tarafından 10’uncu Çağrı Döneminde Ankara tarafından projeleri kabil edilen yatırımcılarla sözleşme imzaladı. İmzalanan protokollerle 23 Milyon TL tutarındaki 6 projenin yapımına başlandı.

TKDK Denizli İl Koordinatörlüğünde düzenlenen törenle Ankara’da projeleri kabul edilen 23 Milyon TL tutarındaki 6 projenin imzaları atıldı. İmza törenine TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar ve yarımcılar katıldı. Törenle 23 Milyon 186 Bin TL tutarındaki 6 yatırım sözleşmeye bağlandı. Üretim ve işleme başlıklarındaki söz konusu 6 projenin tamamlanması ile Denizli’ye 11 Milyon 360 Bin TL’lik hibe sağlanacak. TKDK Denizli İl Koordinatörlüğü 10’uncu Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemleri devam ediyor.

“Denizli ekonomisine 50 Milyon TL tutarında yatırım”
İl binasında düzenlenen törenle 6 projenin daha sözleşmeleri imzalandı. İmza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, “Devletimizin desteklerini milletimize aktarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Söz konusu yatırımlar ile Denizli ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. 10’uncu Çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık ve hızla bu projeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerlendirmesi biten ve Ankara tarafından onaylanan yatırım tutarı yaklaşık 27 milyon TL olan 11 projeyle Ağustos ayında imzaları attık ve yatırımlara başladık. Bugün de 23 Milyon TL tutarındaki 6 proje ile Eylül Ayı sözleşmelerini imzalıyoruz. Son iki ayda Denizli ekonomisine 50 Milyon TL tutarında yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir yatırım dönemi geçirir ve bu tesislerin açılışını da beraberce yaparız” dedi.

10’uncu Çağrı döneminde kabul edilen projelerden sözleşmesi imzalanan projeler ise Özkan Avcı, Çivril de Broyler çiftliği modernizasyonu yapacak, bir milyon 393 bin 337,68 TL tutarında yatırım gerçekleştirecek. S.S. Kızılyaka Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Çameli’ de Süt Toplama Merkezi Modernizasyonu için 2 milyon 470 bin TL tutarında yatırım yapacak. Karaarslan Hurdacılık Nakliye Oto Tamiri Kömür Ve İnşaat Malzemeleri Ticareti Limited Şirketi
Çivril’de Yeni Etlik Hindi Üretim Tesisi Yapımı için 2 milyon 328 bin 605,47 TL yatırım yapacak. Eşe Özcan Çivril de 2 milyon 354 bin 856,88 TL tutarında projesi ile yeni etlik hindi üretim tesisi kuracak. Seher Sayıntürk Yeni Etlik Hindi Üretim Tesisi Yapımı için Çivril de 2 milyon 359 bin 381,97 TL yatırım tesis edecek ve Bilgin Besicilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Çivril de Broyler çiftliği modernizasyonu için bir milyon 642 bin 551,69 TL yatırım yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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