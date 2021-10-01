Denizlispor çıkış peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor çıkış peşinde

DHA

Denizlispor çıkış peşinde


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)TFF 1'inci Lig'de öne geçtiği son iki maçtan puansız ayrılan Denizlispor, Boluspor maçıyla birlikte yükselişe geçmek istiyor.
Ligde topladığı 6 puanla 16'ıncı sırada yer alan Denizlispor, pazar günü rakibini deplasmanda yenmeyi hedefliyor. Altınordu ve Samsunspor karşılaşmalarında öne geçmesine rağmen sahadan yenik ayrılan yeşil-siyahlı ekip, kötü sonuçların ardından oluşan kara bulutları dağıtmak istiyor. Transfer yasağını sezon başladıktan sonra kaldırıp, 19 yeni takviyeyle takımı geç toplayabilen Denizlispor'da Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, takımın fiziksel durumunu üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirtti. Milli maç arasından sonra daha güçlü bir takım olacaklarını ve istenilen seviyeye geleceklerini kaydeden Gülpınar, Boluspor deplasmanından iyi bir skorla dönmeyi hedeflediklerini aktardı.ÖZER MÜJDESİ Denizlispor'da sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında görev yapamayan Özer Özdemir'in tedavisi sona erdi. Sakatlığını atlatan genç sağ bek, Boluspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak. Özer Özdemir'in teknik direktör Serhat Gülpınar'ın görev vermesi halinde maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.  DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-10-01 10:42:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli TKDK'da milyonluk projeler için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Denizli TKDK'da milyonluk projeler için imzalar ...
Şehir merkezine gitti, 4 gündür geri gelmedi
YEREL HABERLER Şehir merkezine gitti, 4 gündür geri gelmedi
Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı
YEREL HABERLER Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı
Babacan'dan ittifak açıklaması
YEREL HABERLER Babacan'dan ittifak açıklaması
Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi’nin standında
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi’nin standında
Denizli Basket'te Başkan Deveciler iddialı
YEREL HABERLER Denizli Basket'te Başkan Deveciler iddialı
Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı Denizli Dart takımı şampiyonada 20 madalya kazandı
YEREL HABERLER Dart Türkiye Şampiyonasında Denizli rüzgarı Denizli ...
Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazileri duygulandıran sürpriz
Denizlispor - Boluspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek
YEREL HABERLER Denizlispor - Boluspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır ...
Büyükelçilerden lavanta hasadı Büyükelçilerden lavanta bahçelerine ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçilerden lavanta hasadı Büyükelçilerden ...
Pamukkale’de üstyapı hamlesinin ilk etabı beklenenden erken tamamlandı
YEREL HABERLER Pamukkale’de üstyapı hamlesinin ilk etabı beklenenden ...
Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor
YEREL HABERLER Çocuk Tiyatrosu Günleri devam ediyor
Pandemi süreci bıçakçılara yaradı Yatağanlı bıçakçıların ürünleri yok satıyor
YEREL HABERLER Pandemi süreci bıçakçılara yaradı Yatağanlı ...
Denizli’de ihracat ve ithalat rakamları arttı
YEREL HABERLER Denizli’de ihracat ve ithalat rakamları arttı
Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini yaşatıyor Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Kasapçılığı bıraktı, 7 yıldır baba mesleğini ...
Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü ...
Denizli’ye yeni hakim ve savcı atamaları HSK tarafından Denizli’ye hakim ve savcı ataması yapıldı
YEREL HABERLER Denizli’ye yeni hakim ve savcı atamaları HSK ...
Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal çevirdi Pamukkale’de Avrupa Spor Haftası bisiklet turuyla kutlandı
YEREL HABERLER Başkan Örki sağlık için ailesiyle birlikte pedal ...
Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor
YEREL HABERLER Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4. kez açıyor
Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiye şehre güven veriyor
Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri hemsball ile tanıştı
Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde
İtfaiye teşkilatı 307 yaşında
YEREL HABERLER İtfaiye teşkilatı 307 yaşında
Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' çağrısı Uzmanlar Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığı için uyarılarda bulundu Kalp Doktorları 'Dünya Kalp Günü'” için kamera karşısına geçti
YEREL HABERLER Kalbin uzmanlarından 'Kalbinize iyi bakın' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.