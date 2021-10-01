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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ailelerden Alzheimer Yaşam Merkezine büyük övgü

İHA

Ailelerden Alzheimer Yaşam Merkezine büyük övgü

Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal yaşama katılmalarını sağlayan, büyüklerin bakımından sorumlu ailelerin de yükünü azaltan Alzheimer Yaşam Merkezinden övgü ile bahseden aileler, hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan, Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi faaliyetlerine devam ediyor. Alzheimer Yaşam Merkezi’ndeki büyükler zihinsel, fiziksel, müzik ve resim gibi sanatsal birçok aktivite alanlarından yararlanarak rahatsızlığın etkilerini azaltmak için merkezde görev yapan uzmanlarla birlikte vakit geçiriyorlar. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal yaşama katılmalarını sağlayan, büyüklerin bakımından sorumlu ailelerin de yükünü azaltan merkezden övgü ile bahseden aileler, hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı. Başkan Doğan, “Kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklarımız olan büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, huzurlu, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Başımızın tacı büyüklerimizin bir gün değil, her gün mutlu olması için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Böyle bir ortam yaratıldığı için çok mutluyum”
Merkezden oldukça memnun olduklarını belirten Meryem Dirik, “Belediye Başkanımıza yaptığı bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Annem için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim için bir nefes alma oldu. Böyle bir ortam yaratıldığı için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
Sürecin çok güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyen Metin Yılmaz Ay, “Çok mutluyuz. Türkiye’de böyle merkezin olduğunu duymamıştık. Böyle bir merkezi, Merkezefendi Belediyesi’nin açması çok güzel. Vakit geçirmeleri için, onlara bakıldığı için çok güzel şeyler hissediyorlar” dedi.

Merkezin hem büyüklere hem de kendilerine iyi geleceğini belirten Sevtap Oğuz, “Geçen yıl evde bakımdan aldığımız psikolog desteğiyle başlamıştık. Psikologumuzun önermesiyle birlikte Alzheimer Yaşam Merkezi’ne başladık. Haftada iki gün yaşlılarımızın buraya gelmesi bizlerin de nefes alması demek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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