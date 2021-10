Aydem Enerji grup şirketi Tümaş Mermer, Avrupa’nın en iyi işverenleri arasına girdi

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji’nin grup şirketlerinden Tümaş Mermer, çalışan deneyimindeki yeni nesil uygulamaları ile fark yaparak Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2021 listesine girdi.



Aydem Enerji, grup şirketleriyle hayata geçirdiği yenilikçi çalışan deneyimi projeleri sayesinde ödüller almaya devam ediyor. Grup şirketlerinden Tümaş Mermer, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında global bir standart olarak kabul edilen Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programda, Türkiye’de elde ettiği başarıların ardından Avrupa’nın En İyi İşverenleri sıralamasında da yer almayı başardı.



Avrupa’da 50500 çalışan kategorisinde 14’üncü sıraya yerleşti

2021 yılında Aydem Enerji’nin diğer 10 grup şirketiyle birlikte Great Place to Work Enstitüsü tarafından “Harika bir işyeri” olarak sertifikalandırılan ve ardından gene yedi grup şirketiyle birlikte Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’ne girmeyi başaran Tümaş, şimdi de hayata geçirdiği çalışan odaklı projeler ve elde ettiği çalışan memnuniyetiyle Avrupa’da 50500 çalışan kategorisinde 14’üncü sıraya yerleşti. Avrupa’nın 36 ülkesinde faaliyet gösteren 3 binden fazla şirketin ve 1 milyonu aşan çalışanın katılımı ile hazırlanan listede Türkiye’den on şirket listede yer alırken, Tümaş; yaş, cinsiyet gözetilmeksizin çalışanların iş yerinde sürdürülebilir şekilde olumlu tecrübeler edinmesi ile bu başarıya layık görüldü.



“Yeni nesil işveren uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz”

İş yeri kültürünün çalışanlar tarafından değerlendirilerek global sıralamada başarılı sonuçlar elde edilmesinden duydukları mutluluğu paylaşan Tümaş Mermer Genel Müdürü Burak Bağcı, “Şirketini sahiplenen, güven kültürünü benimsemiş çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle önce Türkiye’nin En iyi İşverenleri Listesi’ne girmek, şimdi de Avrupa Listesi’nde yer almak bizim için büyük bir mutluluk ve gurur. Geçtiğimiz yıl boyunca hayata geçirdiğimiz, çalışanlarımızı odağımıza aldığımız uygulamalarımız, dijitalleşme ve sürekli eğitim temalı çalışmalarımız bize başarıyı getirdi. Adaptasyon kabiliyeti yüksek, şeffaflığı önceliklendiren, çalışanını her zaman olduğundan daha çok merkezine alan yeni nesil işveren uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.



Aydem Enerji’nin grup şirketi Tümaş Mermer’in Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesine dahil edilmesinde, özellikle pandemi sürecinde baştan sona yenilikçi bakış açısıyla tasarlanan ve tüm grup şirketlerine sirayet eden İK süreçleri, çalışan deneyiminde farklılıklar önemli rol oynadı. Kurum, hazır teknik alt yapısı ve bilgi teknolojileri ekiplerinin çevik şekilde organize olması ile uzaktan çalışma metodunu hızla benimserken, dijitalleşme süreçlerini de hızlandırarak yeni uygulamalar geliştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.