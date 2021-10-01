Denizlispor’un kupadaki rakibi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda saat 15.00'te gerçekleşen kura sonucunda Denizlispor'un rakibi TFF 3. Lig ekibi G. P. Şile Yıldızspor oldu. Denizlispor ile G. P. Şile Yıldızspor'un karşılaşacağı 3. Eleme Turu müsabakası 26, 27 veya 28 Ekim tarihinde Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.