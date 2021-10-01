Kaçak elektronik sigara satıcılarına eş zamanlı operasyon: 3 gözaltı

Denizli ve İstanbul'da 3 aydır takibe alınan elektronik sigara kaçakçılarına yönelik olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, onlarca kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kaçak elektronik sigara ve ekipmanlarının iş yerlerine ve şahıslara satıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 3 ay fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 138 adet kaçak elektronik sigara, 176 adet kaçak elektronik sigara likiti ve 1930 adet kaçak elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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