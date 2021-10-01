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Önlem alınmadan yapılan taşıma az daha faciaya neden oluyordu Kontrolsüz bir şekilde kapanan yük asansörü, yolcu dolu halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

İHA

Önlem alınmadan yapılan taşıma az daha faciaya neden oluyordu Kontrolsüz bir şekilde kapanan yük asansörü, yolcu dolu halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Denizli’de yeterli önlem alınmadan ana cadde üstünde çalışan yük asansörü, kontrolsüz bir şekilde kapatılınca yolcu dolu halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsündeki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çaybaşı Caddesi üzerindeki apartmandan taşınan ailenin eşyalarını indirmek için firma tarafından anayol üzerine yük asansörü kuruldu. Çevresinde yeterli önlem alınmayan yük asansörü kontrolsüz bir şekilde kapatılırken, içerisindeki yolcularla seyir halinde olan halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsünde bulunan yolcular, panikle kendilerini dışarıya attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elinden yaralanan bir yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Camları patlayan halk otobüsü, vatandaşların yardımıyla kaportaya saplanan yük asansöründen kurtarıldı. Oluşan izdiham nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi.

“Sağ salim çıktılar araçtan”
Kaza ve sonrasında yaşananlara evinin balkonundan şahit olan Önder Yalav, “Ben balkondaydım, asansör aşağıya doğru inerken, önlem alınmadığı için camla çakıştılar. Bir arkadaşımızda yaralandı burada. Kimseye fazla bir şey olmadı ve sağ salim çıktılar araçtan” dedi.

Öte yandan polis ekipleri yük asansörünü kullanın kişiyi gözaltına alırken, yaralanan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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