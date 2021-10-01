Denizli'de 1 günde 6 depremle sarsıldı

Denizli'de gün içerisinde ardı ardına meydana gelen 6 ayrı küçük ve orta şiddetteki depremler, kısa süreli korku ve paniğe yol açtı.

Denizli'de dün meydana gelen 1,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda yeni deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, depremin Denizli'nin Serinhisar, Honaz ve Acıpayam ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Honaz 1.3 şiddetindeki depremin saat 01.49 da, Serinhisar 1.2 şiddetindeki depremin saat 04.09 da, Honaz 1.4 şiddetindeki depremin saat 07.12, Serinhisar 1.2 ve 3.6 şiddetindeki depremin saat 16.5253’de, Acıpayam 1.2 şişdetindeki depremin saat 17.11’de, gerçekleştiği ifade edildi.



Art arda meydana gelen depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Artçıların en büyüğü ise 3,6 oldu. Deprem şehir merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniği yaşandığı deprem sonrası irili ufaklı artçı depremler meydana geldi.

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