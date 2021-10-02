Merkezefendi evinde ilk sınavda

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DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tarihinin ilk sezonunda çıktığı ilk hafta mücadelesinde lig ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes'e uzatmada 1 sayı farkla 94-93 yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın iç sahada taraftarıyla buluşacak. Denizli temsilcisi evindeki ilk Süper Lig maçında Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tribündeki konumuna göre 30, 70 ve 100 TL olarak belirlendi. Salona koronavirüs aşı takvimlerini tamamlayan veya 180 gün içinde virüsü atlatıp izolasyon süreçlerini tamamlayan taraftarlar girebilecek. Taraftarları maça davet eden Antrenör Zafer Aktaş, evlerindeki ilk Süper Lig sınavlarında galibiyet almak istediklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-10-02 10:49:43



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