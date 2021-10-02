Denizlispor Bolu'da terleyecek

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig son iki maçında Altınordu'ya 2-1, Yılport Samsunspor'a da 3-2 yenilerek düşüşe geçen Denizlispor yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'un konuğu olacak.

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Takımda tedavisi tamamlanan Özer, teknik direktör Serhat Gülpınar´ın şans vermesi halinde Boluspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Serhat Gülpınar, Bolu deplasmanından istedikleri skoru alacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2021-10-02 11:02:22



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