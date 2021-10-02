Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri masaya yatırıldı

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin değerlendirildiği, "Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu Toplantısı" İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında yapıldı. Toplantıya Müdür Ekici'nin yanı sıra; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Şahin ve komisyon üyeleri katıldı.

“Sahada gerekli çalışmaları yapıyoruz”

Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarının özellikle salgın dönemiyle birlikte daha da önem kazandığını vurgulayan Müdür Ekici, konuşmasında; "Salgın döneminin etkilerini doğru bir şekilde analiz edip sınıflarımızda ve gerekirse sahada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından rehber öğretmenlerimiz geçtiğimiz yaz döneminde ayrıntılı bir bilgilendirme eğitimi aldılar. Öğrencilerimizin okullarına uyumlarını desteklemek amacıyla rehber öğretmenlerimize verilen bu eğitimlerin ne kadar yararlı olduğunu biliyoruz. Bizlerin birinci önceliği; eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirmektir." dedi.

Müdür Ekici'nin konuşmasının ardından eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin talepleri doğrultusunda aile, öğrenci, öğretmen, yönetici ve diğer kamu personeline yönelik yürütülecek etkinliklerin planlanması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı, il eylem planının görüşülmesiyle sona erdi.

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